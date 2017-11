Butelle krijgt nog eens speelminuten bij Club Brugge ... en houdt de nul

Club Brugge zit al eventjes met een doelmannenprobleem. Zowel Horvath als Hubert gingen dit seizoen al niet vrijuit. Er wordt al gefluisterd over een nieuwe goalie aanwerven in januari, ondertussen kreeg ook Ludovic Butelle nog eens zijn kans.

Ludovic Butelle stond in doel voor Club Brugge in een oefenpartij achter gesloten deuren tegen Roeselare uit 1B.

0-0

Voor Leko was het een uitgelezen moment om enkele spelers wat speelminuten te gunnen. Ook Refaelov, Simons, Vlietinck, Clasie en Vanlerberghe kregen onder meer speeltijd.

Het werd uiteindelijk 0-0 tegen Roeselare in de wedstrijd die in Deinze werd gespeeld. Een clean sheet dus voor Butelle, mogelijk goed voor het vertrouwen. In de wedstrijdkern in de Jupiler Pro League moet hij wel nog niet verwacht worden.