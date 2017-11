Club Brugge en Gent verschillen danig van mening: "Mickey Mouse" vs "Zie niet in waarom"

Foto: © photonews

Vincent Mannaert wil een plan lanceren om meer Belgen in de vaderlandse competitie te laten spelen. Maar niet iedereen is helemaal opgezet met dat plan. Michel Louwagie van AA Gent waarschuwt.

Mannaert wil meer geld vrijmaken om de clubs die de Belgen het meeste kans geven te belonen, terwijl er ook een idee is om het aantal voetbalbelgen in de wedstrijdkern van zes naar acht te brengen.

De Pro League is daarmee aan het zoeken naar manieren om meer Belgen aan spelen te laten toekomen in de vaderlandse competitie.

Mickey Mouse

Michel Louwagie geeft wel een serieuze waarschuwing in Het Nieuwsblad: "Als we die regel gaan verscherpen, wordt het opletten dat we geen Mickey Mouse-competitie worden. Vorig seizoen 0 punten in de Champions League, dit jaar tot woensdag wachten voor onze eerste goal."

Mannaert weerlegt die kritiek echter meteen: "Michel denkt dat er in België minder talent is dan elders in de wereld, maar ik zie niet in waarom dat zou zijn. Club gelooft wél in het stimuleren van meer Belgen op het veld." Opmerkelijk: de Belgen kregen bij Club Brugge gemiddeld 430 minuten momenteel, bij Gent zijn er dat 206.