Tottenham-speler furieus na match tegen Arsenal: "Ik kookte van woede"

Afgelopen weekend was er de kraker tussen Tottenham en Arsenal. Tottenham-verdediger Danny Rose beleefde de match van op de bank en was achteraf niet te spreken over de keuze van zijn coach.

Zaterdag was er de Londense derby tussen Arsenal en Tottenham. De match eindigde op 2-0 in het voordeel van The Gunners. Bij Tottenham bleef verdediger Danny Rose 90 minuten op de bank en die baalde enorm van de keuze van coach Pochettino, zo blijkt uit een gesprek met London Evening Standard.

"We hebben geen ruzie gehad. Er was geen woordenwisseling en geen confrontatie, maar ik kookte van woede. Dat zeker", aldus een zeer ontevreden Rose. "Het mag duidelijk zijn dat elke speler niet blij is als hij niet meedoet in de grootste wedstrijd van het seizoen", sloot hij af.