Stuivenberg behoudt het vertrouwen bij supporters: "Wisselen van trainer niet altijd de oplossing"

Foto: © photonews

Het bestuur van Racing Genk besloot het vertrouwen in coach Albert Stuivenberg te behouden ondanks de mindere resultaten. De supporters van Genk kunnen zich ook wel vinden in deze keuze.

De verwachtingen bij Genk waren hoog aan het begin van het nieuwe seizoen. Een plaats bij de eerste 3 moest zeker mogelijk zijn voor de Limburgers, zeker na de uitstekende resultaten in Play-off 2 vorig jaar en de kwaliteit die er aanwezig is in de groep.

Echter verliep de seizoensstart helemaal niet zoals verwacht en vielen de resultaten zwaar tegen. De kritiek op trainer Albert Stuivenberg begon fors toe te nemen, maar ondanks alle druk behield het bestuur van Genk toch het vertrouwen in de Nederlander.

Genk is ondertussen naar boven aan het klimmen in het klassement en staat nu voorlopig op de zesde plaats, wat recht geeft op deelname aan Play-off 1. Hebben de supporters van Genk ook het vetrouwen behouden in Stuivenberg of hadden ze toch liever iemand anders zien overnemen?

Twijfel

"In het begin was er toch wat twijfel, want dat je met die ploeg niks kan halen begreep ik niet zo goed", aldus Erwin Ramaekers van supportersclub 'Het Moordend Schot'. "Toch vond ik dat de trainer langer zijn kans moet krijgen, want bij de spelers was er niks van inzet te zien."

Een mening waar Stefan Bijnens, lid van de Genkse supportersclub 'Torpedo 92', zich kon in vinden: "Ik vind het aanblijven van Stuivenberg een goede keuze, aangezien wisselen van trainer niet altijd de oplossing is. De spelers hebben ook laten zien de laatste weken de trainer nog niet beu te zijn."