Dit is de eerste selectie voor EK zaalvoetbal in eigen land

Foto: © photonews

In 2018 gaat het EK voor de nationale zaalvoetbalploeg B.Z.V.B. plaatsvinden in ... België. De voorbereiding op dat toernooi is nu begonnen.

Het EK zal plaatsvinden van 10 tot 14 april in La Louvière. De eerste selectietraining is voorzien op zaterdag 25 november.

Vier doelmannen en vijfentwintig veldspelers zijn hiervoor uitgenodigd. Zij gaan zich stapsgewijs voorbereiden op het EK.

De volledige selectie ziet er als volgt uit:

1) Kenny Sergeant (Veidec ARB Hamme)

2) Birger Maes (GS Beobank Hoboken)

3) Robbin Seghers (FT Bornem-Puurs)

4) Fabrice Genchi (Futsal IP Hannut)

5) Mustapha Aabassi (GS Beobank Hoboken)

6) Antoine Lemaire (GS Beobank Hoboken)

7) Hicham Channouf (GS Beobank Hoboken)

8) Steven Dillien (GS Beobank Hoboken)

9) Imad Amazou (GS Beobank Hoboken)

10) Abdelhakim Sababti (FT Bornem-Puurs)

11) Nabil Rabhi (FT Bornem-Puurs)

12) Zakaria Akatouf (FT Bornem-Puurs)

13) Angelo De Brandt (FT Bornem-Puurs)

14) Mounir Kissami (FT Bornem-Puurs)

15) Soufiane El Fakiri (Veidec ARB Hamme)

16) Kamal Boujemaoui (Veidec ARB Hamme)

17) Pierre Ndjeka (Veidec ARB Hamme)

18) Mohammed El Marnissi (LART Bruxelles)

19) Hamza Laarissi (LART Bruxelles)

20) Arber Shkodra (Selaklean Thulin)

21) Julien Meunier (ADLS MJ Flémalle)

22) Kevin Deblaere (ADLS MJ Flémalle)

23) Jimmy Lenoir (RS La Louvière)

24) Miguel Cabalero (RS La Louvière)

25) Amaury Geuns (Futsal IP Hannut)

26) Czeslaw Cwynar (Futsal IP Hannut)

27) Damien Vanderveck (Engie CHU Liège)

28) Jamal Rezki (Basic-Fit Brussels)

29) Yassin Zoubeir (Hoboken Ster)