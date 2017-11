Europa League: Januzaj mag Europees overwinteren, opvallende uitslag in Keulen

Opvallende uitslag in de Europa League: Arsenal verloor verrassend op het veld van Keulen. Het Real Sociedad van Adnan Januzaj won in Rosenborg in de slotfase.

Keulen doet weer mee voor Europese overwintering na de zege tegen Arsenal. Arsène Wenger stuurde wel een reservenelftal het veld in, maar Guirassy scoorde de enige goal van de wedstrijd.

In de groep van Zulte Waregem speelde Lazio 1-1 gelijk tegen Vitesse, het eerste puntenverlies voor Lazio dit seizoen in de Europa League.

Adnan Januzaj kwam bij Real Sociedad niet van de bank, maar zag zijn ploeg wel winnen in de slotfase na een goal van Williams.

