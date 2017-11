Opnieuw pech voor Beerschot-Wilrijk: sterkhouder valt uit

Het zit Beerschot-Wilrijk niet echt mee de laatste paar weken. Na de vele blessures en de 0 op 6 in de tweede periode, is er nu opnieuw minder goed nieuws.

Fessou Placa is namelijk voor enkele weken buiten strijd vanwege een letsel aan de kuit, opgelopen in het duel tegen OH Leuven afgelopen weekend.

Kuit

De Togolese spits was nog maar pas terug van interlandverplichtingen en zal nu dus opnieuw enkele weken niet kunnen meestrijden met de Mannekes.

Op de webstek van Beerschot-Wilrijk valt verder nog te lezen dat Messoudi, Pietermaat en Zoua de groepstrainingen deze week hebben hervat, al is nog niet geweten of een van hen ook de wedstrijdselectie zal halen.