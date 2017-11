Geld maakt niet gelukkig: deze drie dure vogels van sprookjesploeg Leicester komen niet aan de bak

De Engelse titel van Leicester City in 2016 zal voorgoed een van de mooiste voetbalsprookjes ooit blijven. Anderhalf jaar na het delirium in het King Power Stadium staan Jamie Vardy en co echter weer met beide voetjes op de grond. Ondanks de (dure) transfers is de stuntploeg anno 2017 terug bij af.

Een twaalfde plaats in de Premier League na twaalf wedstrijden, 'back to normal' dus voor 'The Foxes'. Maar ook een beetje vreemd want na de eerste Premier League-titel uit de geschiedenis spendeerde het team van de toenmalige succescoach Claudio Ranieri heel wat centen. Maar het is niet omdat je dure vogels haalt, dat ze ook renderen en de club iets bijbrengen.



De transfer van Wilfred Ndidi (ex-Genk) als vervanger van breekijzer en sterkhouder N'Golo Kanté was wél een schot in de roos, maar andere aanwinsten zoals Ahmed Musa and Yohan Benalouane breken voorlopig weinig potten. Straffer nog, beide spelers kwamen dit seizoen nog geen minuut in actie.



Datzelfde geldt trouwens ook voor Leonardo Ulloa, de 31-jarige Argentijn had met 6 goals in 29 matchen zijn aandeel in de titel en tekende afgelopen zomer zelfs nog een nieuw tweejarig contract, maar dat legde hem voorlopig alleen maar windeieren.



Hebben de drie eigenlijk nog een toekomst bij Leicester City? Manager Claude Puel lijkt niet al te optimistisch: "Ik weet het niet, misschien komen ze in de volgende matchen in actie als er wat spelers kampen met blessures of oververmoeid zijn. We zullen zien", blijft de 56-jarige Fransman voorzichtig.