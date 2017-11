"We hebben laten zien dat Belgische ploegen wel hun plaats hebben in de Champions League"

Hein Vanhaezebrouck blies in de eerste helft zelf de kaken vol na alle gemiste kansen. Maar Hein zou Hein niet zijn als hij er vooral het positieve uithaalde. De coach van Anderlecht ziet progressie. En dat is het belangrijkste.

Vanhaezebrouck zag ook wel progressie. Anderlecht liet het niet helemaal afweten in de tweede helft. "We hebben stappen vooruit gezet en een goede prestatie langer volgehouden", zei hij. "Dat had ik ook voorspeld."

Maar net als tegen PSG kon Anderlecht weer zijn kansen niet omzetten in doelpunten. "En in de Champions League is dat enorm belangrijk. Zulke ploegen hebben geen drie kansen nodig om te scoren. Wij hadden er een hoop meer en scoren maar één keer. Je moet die kansen afmaken!"

Maar het toonde wel aan dat Anderlecht zijn voet - op bepaalde momenten - naast ploegen als Bayern kan zetten. "We hebben laten zien dat Belgische ploegen wel nog een plaats in de Champions League hebben, in tegenstelling tot wat de analisten zeggen. Het is geen drie klasses verschil. Maar ja, de punten zouden dan ook moeten volgen."