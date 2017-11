Vanhaezebrouck wijst Anderlecht-publiek op harde manier terecht: "Een beetje meer steun was welkom geweest"

Foto: © photonews

Er klonken fluitjes in het Constant Vanden Stock-stadion nadat Lukasz Teodorczyk nog maar eens een kans had gemist. En dat werkte Hein Vanhaezebrouck op de zenuwen, zeker nadat zijn ploeg Bayern in de eerste helft van het veld had gespeeld. En dat maakte hij na de match ook duidelijk.

Vanhaezebrouck wees niet zijn spits, wel zijn supporters terecht. "Dat we goed speelden die eerste helft? Ik heb zelfs in die eerste helft andere reacties gehoord naar bepaalde spelers toe", aldus Vanhaezebrouck. "En toen we de tweede helft het veld opkwamen was het stil hé. Als je zo'n eerste helft speelt, verwacht je toch wat meer steun."

En de vergelijking met het publiek van Gent werd gemaakt. "Ik heb de laatste jaren meegemaakt dat het stadion ontplofte als je zoiets liet zien. Wat verwachten de mensen dan als je Bayern de eerste helft wegblaast en zoveel kansen creëert?"

Geen twaalfde man

Een twaalfde man, dat mist Vanhaezebrouck dus bij Anderlecht. "Een klein beetje extra steun zou ook wel deugd doen aan de spelers. Ik merk wel dat de spelers daar iets aan hebben. We moeten evolueren op het veld, maar ook ernaast, dat is duidelijk."