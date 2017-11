Is Jelle Vossen torinstinct kwijt? Dit zijn de naakte cijfers (mét enkele belangrijke nuances)

Wie Jelle Vossen zegt, denkt steevast aan goals. De spits van Club Brugge eindigt elk jaar in de dubbele cijfers, maar dit seizoen vlot het toch wat minder voor de 28-jarige Limburger. De ex-chouchou van RC Genk zit nog 'maar' aan 4 goals en wat vooral opvalt: hij maakte ze allemaal vanop de stip.

Eén prangende vraag werpt zich dan ook op: wat is er aan de hand met garantie op doelpunten Jelle Vossen? Nog geen enkele veldgoal in 14 aantredens voor blauw-zwart dit seizoen, dat zijn we echt niet van hem gewend. Een flauw gemiddelde van 0,29 goals per wedstrijd, veel te weinig voor een spits met zijn stevige reputatie.

Niemand bij Club beter

Nu goed, vorig seizoen had Vossen er na 15 speeldagen ook nog 'maar' 5 tegen de touwen gejaagd, máár: op de eerste speeldag van de terugronde ontplofte de noeste sluipschutter wel met vier potten tegen KV Mechelen. Het werd toen een ware slachtpartij op Jan Breydel: 6-1. Balans: 9 doelpunten in 16 matchen oftewel een gemiddelde van 0,56 goals per match. Al kan je zeggen dat die vierklapper wel een vertekend beeld geeft. Finaal zette Vossen zijn teller op 16 stuks, niemand bij Club deed beter. Enkel 'Joske' Izquierdo kwam enigszins in de buurt.



Dan maar eens kijken naar de cijfers van Jelle Vossen in de voorgaande seizoenen. In zijn eerste (titel)jaar bij Club vond hij in de competitie in totaal 14 keer de weg naar doel. En wat vooral in het oog springt: de aanvaller van blauw-zwart maakte heel wat belangrijke goals. De 0-1 tegen Lokeren, de 1-0 tegen RC Genk, de eerste tegen Zulte Waregem, twee doelpunten als invaller tegen KV Mechelen en dat bij een 0-1 achterstand, de 1-0 tegen Charleroi, de beslissende treffer op het veld van OH Leuven...





Garantie op goals

Over naar de Genkse jaren van Jelle Vossen, toen hij als publiekslieveling - want kind van de streek - voor heel wat vreugdedansjes op de tribunes van de Luminus Arena zorgde. Een overzichtje maakt veel duidelijk: 12 goals in 38 matchen in 2013/2014, dat was zijn laatste volledige seizoen bij de Genkies. 17 goals in 32 matchen in 2012/2013, 20 goals in 36 matchen in 2011/2012 én in het kampioenenjaar 2010/2011, 20 stuks in 37 aantredens. Zo groeide Vossen uit tot een van de meest gevreesde en standvastige aanvallers in onze vaderlandse competitie.



Wie die toch wel behoorlijk indrukwekkende cijfers bekijkt en vergelijkt met het heden zou zich misschien toch wat zorgen beginnen te maken. Zal Jelle Vossen dit seizoen immers wel tussen de 10 en 20 goals eindigen? En hoeveel veldgoals zal hij uiteindelijk gemaakt hebben? Zelf ligt de spits er niet wakker van want het collectief primeert bij ploegspeler en harde werker Vossen, maar een spits wil toch graag scoren, nietwaar? Al was het maar om de media en criticasters (die er altijd geweest zijn en zullen blijven...) te sussen. De bijnaam 'Penalty Vossen' begint immers her en der al op te duiken, zeker in Gentse en Brusselse middens...

Knokken voor plaats

Misschien toch een paar nuances die in het voordeel van de voormalige Rode Duivel spreken: ten eerste is Jelle Vossen dit seizoen, en net zoals onder Michel Preud'homme in het kampioenenjaar, geen onbetwiste titularis. Ivan Leko beschikt over vier haast evenwaardige aanvallers en maakt daar ook dankbaar gebruik van. Jelle Vossen begon nog wel aan het seizoen, maar belandde al na vier speeldagen op de bank ten voordele van de ontbolsterende Wesley Moraes. Pas na zijn puike invalbeurt tegen STVV kreeg Vossen weer een basisplek. Hij mocht starten tegen Anderlecht en Waasland-Beveren, maar werd telkens vroegtijdig naar de kant gehaald.





Valse nummer 10

Tot slot nog een belangrijk element: Jelle Vossen speelt gewoon anders dan vroeger en krijgt ook een andere rol toebedeeld. Hij is niet langer de opportunistische man van de 16 die steevast op de goeie plek staat, maar bestrijkt enorm veel terrein. Alsmaar meer zelfs. Links, rechts, in de hoeken, op het middenveld, af en toe zelfs mee in het gelid om te verdedigen, de in Brugge erg geliefde spits is werkelijk overal te vinden. Tegen Waasland-Beveren afgelopen zondag fungeerde hij zelfs als valse nummer 10.



Schaduwzijde is natuurlijk dat Vossen door zijn tomeloze inzet en werkkracht soms wat frisheid ontbeert in de vijandelijke box. Hij komt er nog wel, maar zijn vizier staat niet meer zo scherp of hij heeft wat pech bij de afwerking. Meteen ook de reden waarom ze in Brugge niet echt ongerust zijn, op Jelle Vossen kan je namelijk altijd rekenen. En wie weet lukt hij er zondag tegen Zulte Waregem een paar en is hij weer helemaal vertrokken. Zo werkt het namelijk vaak bij spitsen...