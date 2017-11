🎥 Bölöni komt met vroege 'kerstboodschap' voor de fans ... in het Nederlands!

De heenronde van Antwerp was er eentje met hoogtes en laagtes, maar toch vooral hoogtes. En dus zijn ze bij The Great Old uitermate tevreden. Coach Bölöni dankt de supporters dan ook en haalt daar zijn beste Nederlands voor boven.

Qua setting lijkt het een beetje op de kerstboodschappen van onze koning, maar de boodschap van Laszlo Bölöni is er eentje vol positiviteit.

In zijn beste Nederlands spreekt hij over de mooie tijden die Antwerp de voorbije maanden heeft beleefd en hij wil graag de fans danken voor hun massale steun.

Een mooie boodschap, die je in zijn totaliteit hier kan bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan wel enkele seconden in beslag nemen.