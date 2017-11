'Michel Preud'homme kan met dit land naar het WK in Rusland'

Wekelijks, misschien dagelijks krijgt hij aanbiedingen. Vanuit heel de wereld klonk het al. Nu is er een nieuw, aanlokkelijk voorstel gedaan.

In Saoedi-Arabië gonst het volgens Het Laatste Nieuws van de geruchten. Het land zou erg graag in zee willen gaan met de succescoach van onder meer Gent, Standard, Twente en recent nog Club Brugge.

WK Rusland

Bert Van Marwijk wist het land te plaatsen voor het WK in Rusland, maar hij werd vervangen door Edgardo Bauza. En ook die is er ondertussen niet meer bij, want na enkele oefenpotten werd hij de deur gewezen.

De weg ligt dus open voor een nieuwe coach, die een dik half jaar heeft om het land optimaal voor te bereiden op Rusland. Of MPH ingaat op het voorstel? Dat is nog een ander paar mouwen.