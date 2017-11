'Mission Impossible' of niet, er zijn 6 redenen waarom Anderlecht tegen Celtic alles uit de kast moet halen

Foto: © photonews

Een troosteloze 0 op 18 in de Champions League wenkt. Europees overwinteren, belooft haast een 'Mission Impossible' te worden voor Anderlecht. En toch moeten de fiere Brusselaars straks gewoon alles geven tegen Celtic. Daar zijn namelijk redenen genoeg voor. Wij lijsten er alvast 6 voor u op.

Eerst en vooral dit: Anderlecht is ondanks die pijnlijke 0 op 15 met amper één gescoord doelpuntje nog niet Europees uitgeschakeld. De 1/8ste finales van de Champions League, die zijn natuurlijk buiten bereik, maar paars-wit kan op de slotspeeldag wél nog de derde plaats pakken. 0-3 winnen in Glasgow, of gewoon met drie doelpunten verschil, en het ticketje voor de Europa League is ineens binnen.



Het lijkt een 'Mission Impossible', maar eigenlijk volstaat het etiket 'aartsmoeilijk'. Celtic is thuis moeilijk te pakken, maar dit Anderlecht heeft vertrouwen getankt met die puike eerste 45 minuten tegen Bayern (én eerder ook tegen PSG) en is onder Hein Vanhaezebrouck niet de bange vogel voor de kat die het eerder onder loodgieter Nicolás Frutos was. Anderlecht moet straks in Glasgow gewoon alles uit de kast halen en daar zijn volgens ons 6 goeie redenen voor, noem het gerust motiverende elementen.

1) Om de eigen eer te redden

Het eergevoel van de Brusselse grootmacht is alom bekend. Een royale en trotse club als Anderlecht wil echt niet eindigen met 0 op 18. In dat geval doet paars-wit mogelijk even slecht als die andere kneusjes Feyenoord en Benfica. Al bestaat er altijd een kans dat het gewoon alleen de slechtste leerling van de klas wordt. De Nederlandse kampioen kan immers zeggen dat het al drie keer gescoord heeft, enkel Benfica doet voorlopig even slecht als Anderlecht met amper 1 gemaakte goal. De Portugezen slikten wel 'maar' 12 tegengoals, de teller van onze Belgische vertegenwoordiger staat al op -17.

2) Om de Belgische eer te redden

Er is natuurlijk ook zoiets als de nationale trots. Ons land gooit op het mondiale toneel hoge ogen met de Rode Duivels, maar in clubverband dreigen we uit de toon te vallen. Dat was de voorbije jaren nochtans wel anders want onze clubs presteerden goed tot uitstekend op het Europese toneel, zie maar AA Gent in de Champions League en Europa League en Anderlecht en RC Genk vorig seizoen in diezelfde EL. Club Brugge zorgde helaas voor de valse noot. Ons land mag op dit moment nog altijd één rechtstreekse vertegenwoordiger naar het kampioenenbal sturen, maar laten we het lot niet tarten. U weet wel, die fameuze UEFA-coëfficiënt...





3) Om Club Brugge geen munitie te verschaffen

In Jan Breydel wrijven de meer sadistische supporters zich al in de handjes: als Anderlecht net zoals Club vorig jaar met een schamele 0 punten eindigt dan kunnen de blauw-zwarte aanhangers zich op de sociale media, aan de toog of bij de bakker opmaken voor een smakelijk rondje revanche en leedvermaak. De Brusselse fans waren er vorig jaar immers ook als de kippen bij om Club helemaal af te maken na die zes bittere nederlagen op het allerhoogste Europese clubtoneel. Het eergevoel van fans én spelers van Anderlecht zal zeker opspelen, die Brugse vijand mag niet gevoed worden.

4) Om vertrouwen op te doen voor de competitie

De gemiste competitiestart en het ontslag van René Weiler hebben toch wat sporen nagelaten in het Astridpark. Anderlecht telt nu al 9 punten achterstand op grote rivaal en leider Club Brugge en kan zich eigenlijk geen enkele misstap meer veroorloven. Zeker niet omdat blauw-zwart nauwelijks fouten maakt, terwijl de Brusselaars er voorlopig ook onder verlosser Hein Vanhaezebrouck niet in slagen om te imponeren en makkelijke en vlotte zeges af te dwingen. Op de koop toe wacht half december al een nieuwe clash met Club, in Jan Breydel dan nog. Amper 12 dagen na die laatste CL-opdracht in Glasgow. Saillante bijkomstigheid: vijf dagen na de match tegen Celtic ontvangt Anderlecht thuis nummer twee en revelatie Charleroi. Hoogspanning verzekerd.





5) Om pijnlijke afgang van eerdere edities te vermijden

Een 0 op 18 op het schoolrapport is afdruipen met het schaamrood op de wangen, vraag dat maar aan Club Brugge. Anderlecht weet echter ook wat het is om puntenloos uitgeschakeld te worden in Europa. In het seizoen 2004-2005 bleef het ook al eens met lege handen achter in een poule met Inter, Werder Bremen en Valencia. De club van Roger Vanden Stock redde toen wel nog enigszins de eer door vier keer te scoren. Ook in de seizoen 2013-2014, onder John van den Brom, bliezen de paarshemden al eens roemloos de aftocht. Anderlecht sprokkelde toen 1 puntje, uitgerekend op het veld van het ook toen al grote PSG. Het slikte in die bewuste CL-editie eveneens flink wat goals, 17 om precies te zijn.

6) Om wraak te nemen op Celtic voor dubbele nederlaag

Die 0-3 in eigen huis hakte er ferm in, niet alleen bij de spelers. Ook de fans geloofden hun ogen niet, die vervloekte woensdagavond eind september. Celtic maakte niet eens indruk, maar profiteerde van een complete offday van de thuisploeg om er drie in het mandje te leggen en dan al een belangrijke optie te nemen op die felbegeerde derde plaats. Aan Anderlecht om binnen twee weken revanche te nemen. Zelf met 0-3 gaan winnen in het hol van de leeuw betekent prompt kwalificatie voor de Europa League en dus Europees voetbal na Nieuwjaar. Winst in Celtic Park betekent meteen ook wraak voor de 3-1 nederlaag in Schotland van 14 jaar geleden, in de winter van 2003 was dat.





'We are Anderlecht'

Voila, Anderlecht weet wat het moet doen op dinsdag 5 december. Zoals gezegd: het wordt geen 'walk in the park', maar dit Celtic is gewoon te pakken. Vraag dat maar aan PSG, dat 'The Bhoys' gisteren met maar liefst 7-1 inblikte. Dat was natuurlijk in Parijs, al verloor het team van Rode Duivel Dedryck Boyata thuis ook al met zware 0-5 cijfers. Alles kan dus, zolang je maar gelooft dat het kan. 'We are Anderlecht', met die oppompende slogan zullen de spelers en supporters van Anderlecht zich nog één keer schrap zetten, op zoek naar een klein mirakel. Voor eigen én Belgische glorie.