Mooi: bij de nieuwe truitjes voor Red Flames is er (eindelijk) een nieuwigheid

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames hebben net als de Rode Duivels nieuwe truitjes. En dat levert alvast enkele mooie beelden op. Er is een primeur voor het vrouwenteam.

Voor het eerst zijn de truitjes namelijk - min of meer - aangepast aan de vrouwelijke vormen. Getailleerd, met een iets diepere halsuitsnijding en met comfortabeler mouwen.

De selectie ging op woensdagavond in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke op de foto. Ook Tessa Wullaert - geblesseerd met een spierscheur in het dijbeen - was van de partij.

De Flames reageerden gematigd positief op het nieuwe ontwerp. Het gaat om een nieuwe stap in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.