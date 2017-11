Neymar reageert furieus na vraag over Real Madrid: "Verdomme, kunnen jullie over niets anders praten?"

Foto: © photonews

PSG haalde tegen Celtic Glasgow nog eens de sloophamer boven. 7-1 werd het. Braziliaans sterspeler Neymar was met twee doelpunt en een assist een van de uitblinkers. Toch was hij na afloop niet erg gelukkig.

Zoals nagenoeg altijd kreeg de Braziliaan na afloop in de persruimte een spervuur aan vragen over zich heen. Op een vraag van een verslaggever over de interesse van Real Madrid reageerde Neymar furieus: "Verdomme, kunnen jullie over niets anders praten?" Meteen erna beende hij boos weg, weet AS.

Eerder reageerde Neymar ook al verbitterd toen een journalist hem herinnerde aan de 7-1 nederlaag van Brazilië tegen Duitsland, dezelfde score als gisterenavond. "Daar gaan jullie weer. Jullie houden er nooit over op. Na het tegendoelpunt hielden we ons hoofd erbij. Ik ben tevreden over de wedstrijd", besloot de sterspeler van PSG.