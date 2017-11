Nick Gillekens zette criticasters op hun plaats, Nikola Storm nam het met deze woorden ook voor hem op

Foto: OH Leuven

OH Leuven is de tweede periode begonnen met een knappe 4 op 6. Het heeft daarmee nog alles in eigen handen richting de eindwinst in die tweede periode. Met dank aan een goede prestatie op het Kiel. Inclusief Nick Gillekens, de doelman die na speeldag 1 nog bakken kritiek over zich heen kreeg.

Tegen Roeselare ging hij in de slotminuten in de fout, waardoor OH Leuven met een valse start aan de tweede periode begon. Maar op bezoek bij Beerschot-Wilrijk pakte Nick Gillekens uit met een goede prestatie en hield hij de Mannekes meermaals van de gelijkmaker.

"Een dag heb ik het mentaal moeilijk gehad, daarna heb ik er mij overheen gezet. Het doet deugd als er steun en vertrouwen is. De staf en de ploegmaats hebben me hard gesteund, dat was enorm plezierig om te zien. De overwinning maakt het dan af."

Met 4 op 6 zijn we goed aan die tweede periode begonnen

Onder meer Nikola Storm steunde doelman Gillekens, ook tijdens het groeten van de Leuvense fans op het Kiel nog: "We zijn met een volledige groep en je wil niet dat er iemand buiten valt. Fouten maken hoort bij voetbal, maar tegen Beerschot-Wilrijk pakte hij uit met enkele goede reddingen."

"Ik zei hem dat hij het over hem moest zetten. Voor hem was het wel belangrijk, hij wilde zich herpakken. Hij maakte een foutje op speeldag 1, maar verder speelde hij toen ook een goede wedstrijd. Belangrijk dat hij nu tóch die ballen kan pakken in het slot. En met 4 op 6 zijn we goed aan die periode begonnen."