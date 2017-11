Knap! Olivier Deschacht heeft na 0 op 15 toch nog iets om bijzonder tevreden over te zijn

Op het veld lukte het ook tegen Bayern München niet. 0 op 15 dus voor Anderlecht en Olivier Deschacht. Maar naast het veld wél goed nieuws.

Zo is Olivier Deschacht na een relatie van 10 jaar in het geniep in Destelbergen getrouwd met Annelien Coorevits.

De verdediger van Anderlecht en zijn eega hebben volgens Het Laatste Nieuws daarmee gewacht tot de kinderen oud genoeg waren.