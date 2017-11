Oostenrijkse vrouwen zetten Israël opzij

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames komen in november niet in actie voor een officiële interland, maar vele andere landen uiteraard wel op weg naar het WK 2019 in Rusland. Op donderdagavond was er al een topmatch.

Oostenrijk nam het daarin alvast op tegen Israël. Het werd een interessante wedstrijd tussen de twee landen, met een thuiszege als gevolg.

2-0

Puntigam zette op aangeven van Billa de Oostenrijkers snel op voorsprong, de halve finalist van het EK in Nederland bleef daarna rustig druk zetten.

Burger maakte vlak na de rust de 2-0, meteen ook de eindstand tegen een stug Israël. Oostenrijk heeft in zijn groep nu 9 op 9, ook Finland en Spanje zijn nog ongeslagen.