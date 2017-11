Nainggolan geeft geïnteresseerde Simeone onmiddellijk antwoord

Diego Simeone heeft een niet al te subtiel charme-offensief richting Radja Nainggolan gelanceerd. De coach van Atlético Madrid liet in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat hij de Rode Duivel er graag bij wil.

"Hij zou een fantastische speler zijn voor ons", aldus Simeone. Maar het antwoord van Nainggolan liet ook niet lang op zich wachten. De 29-jarige middenvelder is koning in Rome en werd zelfs kapitein van de ploeg. "Dat is een grote eer voor me, want hiervoor waren dat Francesco (Totti), De Rossi en Florenzi, allemaal grote spelers", aldus Nainggolan bij Mediaset.

"Ik wil ook niet van club veranderen, daar heb ik geen reden toe. Ik heb het al eens gezegd: ik besliste vorig jaar om te blijven en ik ben blij om deze club te vertegenwoordigen. Ik heb hier alles om gelukkig te zijn."