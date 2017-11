Kom dat tegen: hooligan van Standard bekent in rechtbank dat hij eigenlijk fan is van grote vijand

De rivaliteit tussen Anderlecht en Standard is alom bekend, maar in Wallonië is er een fan die het niet zo nauw neemt met de vete tussen beide clubs. De genaamde Gregory (32), die uit naam van de harde kern van de 'Rouches' de politie had bekogeld, bekende voor de rechter immers dat hij RSCA-fan is.

Het is de Waalse krant 'La Dernière Heure' die uitpakt met het opzienbarende verhaal. De hooligan mocht het in de rechtbank komen uitleggen nadat op beelden te zien was hoe hij agenten trakteerde op stenen en zelfs met een verkeersbord gooide. Het incident deed zich voor tijdens rellen tussen stevige kerels van Standard en Charleroi op 10 september, daarbij raakten maar liefst 15 agenten gewond.



De agressieve man ging in de rechtbank resoluut door het stof en stelde onomwonden dat hij niet wist wat hem bezield had én dat hij niet eens naar Luik was afgezakt om Standard aan te moedigen op Sclessin. Hij is naar eigen zeggen namelijk een fan van grote vijand RSC Anderlecht. Het parket is in ieder geval niet mals voor de hooligan want er hangt hem een stadionverbod van 70 (!) maanden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden boven het hoofd.