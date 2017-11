AA Gent-sterkhouder werkt hard aan terugkeer: "Mentale veerkracht is verbazend"

Foto: © photonews

In de zomer zag Renato Neto een transfer afketsen door knieproblemen en ging hierna onder het mes. Het herstel blijkt vlot te verlopen en de middenvelder hoopt binnenkort weer op het veld te staan.

AA Gent-speler Renato Neto had een bewogen zomer achter de rug en zag een transfer naar Engelse promovendus Brighton door de neus geboord. De medische tests liepen af op een sisser door knieproblemen en een nieuwe operatie drong zich op. Het zou al de derde operatie in 2 jaar tijd zijn voor de middenvelder.

Hoofdkinesist Frank Wezenbeek tegenover Sport/Voetbalmagazine: "In maart was er inderdaad een artroscopie aan de rechterknie, wat geen hinder veroorzaakte in play-off 1.

Tijdens de voorbereiding op dit seizoen was Renato terug op een serieus niveau gekomen, maar met het gevoel dat hij slechts aan negentig procent van zijn mogelijkheden zat."

"Hij wilde volledig fit zijn. Vandaar dat we beslisten over te gaan tot een ascorrectie aan de rechterkant. Niet aan de knie, maar iets erboven. We verbeterden eigenlijk de positie van het bovenbeen tegenover het onderbeen, omdat die niet optimaal bleek. Toch wel een serieuze ingreep", aldus Wezenbeek.

Mentaal sterk

"De mentale veerkracht van Renato is verbazend. We werken nu elke twee weken met targets. Er is voorlopig geen sprake van een terugval."

"In januari zouden we graag van de gym en de praktijk overstappen naar het veld via een individueel programma. Daar kunnen we dan de belasting opbouwen, de re-integratie in de groep maken en wordt alles meer voetbalgericht", sluit Wezenbeek af.