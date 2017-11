Ex-speler van AC Milan, Real Madrid en Manchester City is veroordeeld tot negen jaar cel

Uit Italië is er toch wel opmerkelijk nieuws te melden: de Braziliaan Robinho is er immers veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. De voormalige aanvaller van AC Milan, Real Madrid en Manchester City werd schuldig bevonden aan verkrachting.

In 2013 zou de 33-jarige aanvaller - toen actief bij Milan - samen met vijf andere mannen een 22-jarige vrouw van Albanese afkomst verkracht hebben in een lokale discotheek. Alle betrokkenen werden veroordeeld tot negen jaar cel.

Robinho zal waarschijnlijk wel in beroep gaan. Momenteel speelt hij bij Atlético Mineiro in eigen land. In 2009 werd hij ook al eens beschuldigd van verkrachting van een studente in een nachtclub in Leeds.