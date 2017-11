Coopman is blij dat Club Brugge zijn vertrekwens inwilligde: "Toen besefte ik dat ik moest vertrekken"

Zulte Waregem neemt het vanavond op tegen OGC Nice. De kans lijkt groot dat Sander Coopman in de basiself zal staan. Onder trainer Francky Dury krijgt de Club Brugge-huurling veel vertrouwen

In het tweede jaar dat Club Brugge de aanvallende middenvelder uitleende aan Zulte Waregem, groeide de 22-jarige Coopman snel uit tot een van de sterkhouders van het team.

"Het voorbije jaar ben ik hier 50 procent beter geworden", vertelt de speler in Het Laatste Nieuws. In Brugge moest je om de drie maanden de match van je leven spelen. Na een doelpunt en een assist had je misschien kans om te blijven staan. Toen ik na twee goede prestaties naar de tribune vloog, besefte ik dat ik moest vertrekken."

"Toch ben ik de club erg dankbaar dat ze mijn vertrekwens gerespecteerd hebben en ze mij geholpen hebben", besluit de middenvelder. Coopman ligt nog tot medio 2020 onder contract bij blauw-zwart.