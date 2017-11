"De enige die me écht mijn kans heeft gegeven bij Rode Duivels was Marc Wilmots"

13 caps uit 30 selecties met de Rode Duivels. Voor Sébastien Pocognoli duidelijk genoeg dat hij nooit echt een kans heeft gekregen binnen de nationale ploeg.

Een paar weken geleden sprak Sébastien Pocognoli nog zijn hoop uit om er misschien wel bij te zijn op het WK in Rusland met de Rode Duivels, maar de verdediger beseft maar al te goed dat zijn kansen klein zijn.

Toen ik bij AZ goed speelde ...

Als het van hem zelf zou hebben afgehangen, dan had hij al veel eerder zijn kans moeten krijgen: "Ik denk dat ik meer krediet had verdiend", aldus Pocognoli in Sport/Voetbalmagazine. "Toen ik bij AZ goed speelde, kon ik de linksachter van de Duivels worden. Dat is niet gebeurd."

"Marc Wilmots is de enige die echt geloofde in mij bij de Rode Duivels. Hij is de enige die me écht een kans heeft gegeven. Ik denk nochtans niet dat ik vaak ontgoocheld heb in het truitje van de Belgische nationale ploeg", aldus de speler van Standard nog.