Maakt de videoref ook zijn intrede op het WK? "Anders is het net alsof een robot de beslissingen neemt"

Momenteel is het nog koffiedik kijken of er op het WK 2018 in Rusland een videoref aanwezig zal zijn. Als UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin het voor het zeggen had, gebeurt dat niet.

Momenteel wacht de wereldvoetbalbond FIFA nog op een akkoord van spelregelorgaan IFAB. FIFA-preses Gianni Infantino ziet de intrede van een videoscheidsrechter wel zitten, UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dan weer niet.

"Ik denk dat het daar nog wat te vroeg voor is. Op dat gebied ben ik conservatief ingesteld. We zullen waarschijnlijk niet meer terug willen als het systeem eenmaal is ingevoerd.

We moeten scheidsrechters en het publiek eerst laten wennen aan het gebruik. De scheidsrechter moet nog steeds de rechter blijven die het eindoordeel heeft. Anders is het net alsof een robot de beslissingen neemt", zegt Ceferin in gesprek met La Repubblica.