Uitblinker tegen Bayern: "Dit komt een beetje laat"

Uros Spajic stak zowel Robert Lewandowski als Thiago in zijn achterzak. De Serviër was zoals gewoonlijk één van de betere bij Anderlecht. Maar toch blijft hij met een wrang gevoel achter.

Anderlecht speelde zijn beste match van het seizoen, tegen een Europese topclub nota bene. "Dat klopt, maar als je dan verliest, is het moeilijk om zoiets te zeggen. We toonden dat we onze plaats hebben in de Champions League, maar dat kwam wel een beetje laat. Voor het vertrouwen is het wel goed, hier moeten we op voortbouwen."

Als goeie vriend van Teodorczyk probeerde hij hem ook in bescherming te nemen. "Hij was zwaar ontgoocheld, dit is moeilijk voor hem. Het kan iedereen overkomen, hij moet gewoon hard blijven werken. We gaan hem nog nodig hebben."

En nu hopen op een wonder in Glasgow? "Waarom niet? Zij zijn hier met 0-3 komen winnen, dus waarom zouden wij dat niet kunnen. We gaan er alles aan doen."