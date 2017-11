Vincent Mannaert komt met opvallend plan om meer Belgen in Jupiler Pro League te krijgen

Foto: © photonews

Neen, ook dit seizoen is de situatie van de Belgen in onze Jupiler Pro League niet meteen veranderd. Ze spelen dan wel iets langer mee gemiddeld, steeds minder Belgen komen aan de aftrap in onze vaderlandse competitie. En daar wil Vincent Mannaert iets aan doen.

Er was al het voorstel om van zes naar acht 'voetbalbelgen' te gaan op het wedstrijdblad van achttien spelers. Daarover zal de Pro League zich in december ook beraden.

Dat stimuleren kan met geld

Maar Vincent Mannaert lanceert in Het Nieuwsblad nog een ander voorstel, om het voor teams aantrekkelijker te maken om meer Belgen op te stellen.

"Dat stimuleren kan met geld. Nu krijgen de clubs een klein, haast symbolisch bedrag. Misschien moeten we van het tv-contract wat meer geld vrijmaken om voor een betere vergoeding te zorgen."