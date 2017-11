Deze 11 moeten het doen voor Essevee in Nice

Zulte Waregem heeft nog een waterkansje om zich te plaatsen voor Europees voetbal na de winterstop. Het moet dan vermoedelijk zes op zes pakken tegen Nice en Lazio. Niet makkelijk, maar bij Essevee wordt er gedroomd.

"We willen iets neerzetten in Europa en hopen daarvoor op een moment. Dat is nodig tegen ploegen als Nice of Lazio", aldus Francky Dury vooraf op zijn persconferentie.

Ook Sander Coopman droomt van een stunt: "Iedereen weet dat ze klassen beter zijn dan wij, dus ligt de druk momenteel bij hen", aldus de huurling van Club Brugge. Hij mag de komende twee matchen niet spelen tegen blauw-zwart, en wil dus nog eens alles geven tegen Nice.

"Ik geloof echt dat we Nice kunnen als ze ons onderschatten", gaat hij verder in Het Laatste Nieuws. "Misschien is Dury wel de beste coach van België. Vorig seizoen ben ik hier 50% beter geworden."

1400 supporters maken de overstap van Waregem naar Nice, zij moeten voor vocale steun zorgen in de Allianz Arena. Essevee moet het zonder onder meer Olayinka, Derijck en Kaya doen: "Zo moet ik minder nadenken over roteren", aldus Dury met de glimlach.

