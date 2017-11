Voorzitter supportersclub Anderlecht heeft begrip voor reactie Vanhaezebrouck op publiek: "Het zijn de eendagsvliegen die mopperen"

Foto: © photonews

Anderlecht speelde woensdagavond zijn beste wedstrijd van de vijf die het afwerkte in de Champions League, maar verzuimde uiteindelijk te winnen door drie gemiste reuzenkansen van Teodorczyk. Na afloop deelde Hein Vanhaezebrouck een kleine sneer uit naar het thuispubliek.

“Een beetje meer steun was welkom geweest als je zo’n sterke eerste helft speelt. Ook toen we de tweede helft het veld opkwamen was het stil”, klonk het teleurgesteld bij de oefenmeester van paars-wit na de wedstrijd.

“Ik kan zijn reactie wel begrijpen”, zegt Frank Eeckhout, voorzitter van supportersclub SC41 Stamcafé in Sint-Lievens-Houtem. Voor zulke wedstrijden komen vele supporters die anders nooit komen ineens naar het stadion om de sterren aan het werk te zien.

'Cravattenmannen'

Vervolgens zwijgen ze een hele wedstrijd lang en mopperen ze wanneer het niet goed loopt. Ik noem deze zogenaamde supporters ‘cravattenmannen’. Mannen met kostuum en plastron die niet naar de wedstrijd komen om hun team luidop aan te moedigen, maar op hun stoeltje blijven zitten.

Wereld van verschil thuis en op verplaatsing

Als je de sfeer thuis vergelijkt met de sfeer op verplaatsing, waar de echte supporters aanwezig zijn, dan is dat een wereld van verschil. De interactie met de sfeervakken laat ook wat te wensen over door de ongelukkige positionering. Aan de ene kant van de goal staan ze te springen, en aan de andere kant doen ze iets anders.

We proberen wel te werken aan het verbeteren van de sfeer. We zitten geregeld samen met verschillende supportersverenigingen en gaan kijken hoe we een voorstel kunnen doen naar de club toe”, aldus Eeckhout.

Eendagsvliegen

Dat het Anderlechtpubliek een verwend publiek is en goed voetbal van de spelers eist, is al langer geweten. Teren de supporters nog te veel op de grote successen uit het verleden? “De oudere garde, waartoe ik mezelf reken, heeft tegen Bayern nochtans niet gemopperd, want het voetbal was goed. Het zijn de eendagsvliegen die mopperen.

Nieuw onderhoud tussen coach en supporters nodig?

We konden de wedstrijd winnen. We hebben ons ook opgetrokken aan het doelpunt van Hanni. Dat neemt niet weg dat we kritisch moeten zijn en blijven. Een nieuw onderhoud tussen de coach en de supporters zoals vlak na zijn aanstelling vind ik zeker nog niet nodig.

Mits enkele gerichte versterkingen zal het voetbal wel beter worden. Daar kunnen de supporters zich vervolgens aan optrekken", besluit Eeckhout.