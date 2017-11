Vanderhaeghe komt veel goed nieuws richting Moeskroen: "Veel keuze nu"

Het gaat goed met AA Gent. De laatste weken zijn ze onder Yves Vanderhaeghe aan een echte revival begonnen in de competitie. Ondertussen worden ook steeds meer spelers gerecupereerd.

De coach van AA Gent is dan ook uitermate tevreden: "Ja, er is zeer veel goed nieuws bij", aldus Vanderhaeghe over het blessurenieuws bij de Buffalo's. "Absoluut goed nieuws, met heel veel keuze nu."

Veel keuze nu

"Andrijasevic kreeg een trap bij de beloften, heeft gisteren niet kunnen trainen, maar vandaag wel. Kenny Saief heeft ook opnieuw een volledige match gespeeld met de beloften, Foket ook."

"Ook Andrijasevic, Marcq en de jonge kerels waren er bij", was Vanderhaeghe erg positief. "Enkel Chakvetadze heeft een terugval gekend, hij trainde niet mee vandaag."