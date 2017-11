Anthuenis spaart kritiek voor falende Teodorczyk niet: "Geduld? dit is al van juli aan de gang" en " Misschien enkele weken op rust zetten"

Aimé Anthuenis was aandachtig toeschouwer tijdens de Champions League-confrontatie van Anderlecht tegen Bayern München. Ook hij zag hoe Teodorczyk kans na kans de nek omwrong. De oud-trainer van Anderlecht beseft dat de Pool in de hoek zit waar de klappen vallen en je daar niet zomaar uitgeraakt.

Bij Sporza zegt Anthuenis dat elke spits wel zo'n periode doormaakt: "Het is al maanden dat Teodorczyk niet scoort. Maar dat kan gebeuren als spits. Niet in vorm zijn of niets dat lukt, het overkomt alle spitsen. Maar omdat het al een hele poos duurt, zou ik hem misschien enkele weken op rust zetten en Onyekuru, Harbaoui of Beric een kans te geven."

Geduld publiek

Op de vraag of de Poolse spits wat meer steun van het publiek zou verdienen is Anthuenis duidelijk: "Daar mag hij niet over klagen. Het publiek heeft hem in eerste instantie hard gesteund. Maar dit is al van juli aan de gang. Het publiek heeft geduld, maar dat is gestopt."

Nukkige Teo

Volgens Anthuenis roept 'Teo' ook het onheil voor een stuk over zichzelf uit door zijn houding op het veld: "Hij is te veel gefocust op randzaken en reageert zich af op refs en spelers, waardoor hij zichzelf de rekening presenteert. Met zijn hautain en raar gedrag maakt hij het voor zichzelf onmogelijk."