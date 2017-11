Is de nieuwe Acheampong neergestreken? 'Anderlecht strikt dribbelvaardig 'wonderkind' met ongelofelijke snelheid'

Foto: © photonews

Heeft RSC Anderlecht een nieuw goudhaantje rondlopen op Neerpede? Een 18-jarige Ghanese rechtsbuiten trok alvast de aandacht tijdens een proefperiode.

Anderlecht heeft zich versterkt met het 18-jarige 'wonderkind' Osman Bukari, dat laat Ghanasoccernet.com, verstaan. Het Ghanese medium kon beslag leggen op foto's van de contractondertekening en pose met manager Herman Van Holsbeeck.

De 18-jarige Bukari is een dribbelvaardige rechtsbuiten die met zijn snelheid indruk maakte tijdens een proefperiode. Anderlecht plukte de beloftevolle winger weg bij Accra Lions FC, een opleidingsteam in Ghana.

EXCLUSIVE: Division Two side Accra Lions FC ship out teenage prodigy Osman Bukari to Anderlecht https://t.co/MYCRNJuhRL