Antwerp heeft een nieuwe pion van PSG op proef: "Technisch en fysiek geen probleem, we zoeken uit wat er wel scheelt"

Foto: © photonews

Met Dylan Batubinsika (21) haalde Antwerp voorbije zomer een beloftevolle verdediger van Paris Saint-Germain naar de Bosuil. Momenteel loopt in Deurne-noord nog een andere pion van de Franse grootmacht rond.

Romain Habran is op proef bij Antwerp. De 23-jarige flankaanvaller werd door PSG verhuurd aan Mallorca, maar traint nu wel mee bij de Belgische neo-eersteklasser. "Hij heeft zeker kwaliteiten", laat Antwerp-coach Laszlo Bölöni in Gazet van Antwerpen verstaan. "Maar het feit dat hij bij ons is, betekent ook dat hij bepaalde zaken ontbeert."

"Technisch en fysiek is er geen probleem, dus moeten we uitzoeken wat er wel scheelt. Misschien is het op mentaal vlak? Of hoe hij het profvoetbal benadert? Maar er zullen nog heel wat spelers komen, want we zijn nu al met de wintermarcato bezig."

Habran is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder stuurde PSG de winger al uit naar de Franse clubs Sochaux, Laval en Boulogne.