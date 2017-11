Beerschot Wilrijk-fans laten van zich horen nadat clubicoon John zijn C4 krijgt: "You'll Never Walk Alone"

Foto: LVDV

Op sportief vlak beleeft Beerschot Wilrijk een topseizoen, maar extrasportief kende de Antwerpse club al veel donkere momenten. Ook op 'black friday' jammer genoeg.

Vanaf vandaag is café 'Stadion' er niet meer. Cafébaas John Ceulemans kreeg na zeventien jaar zijn C4, en dat zet kwaad bloed bij de fans van de Mannekes.

John is namelijk een icoon op het Kiel, klinkt het bij de supporters. Men roept daarom alle Ratten op om hem te steunen met een welgemeende You'll Never Walk Alone.

Eerder op de dag was er nog ander slecht nieuws op het Kiel. De conciërge van het olympisch stadion werd namelijk slachtoffer van een inbraak op z'n appartement. (Lees er HIER meer over)