Ploegmaat De Bruyne en Kompany kijkt z'n ogen uit in Engeland: "Het is helemaal waar wat ze zeggen over de Premier League"

Wie houdt Manchester City van de landstitel in de Premier League? Het lijkt wel de vraag van 1 miljoen. Na 12 speeldagen prijken de manschappen van succescoach Pep Guardiola alleen op kop met maar liefst 8 (!) punten voorsprong op stadsrivaal Manchester United. Bernardo Silva die vindt het geweldig.

De 23-jarige offensieve middenvelder was een van de in het oog springende lucratieve zomertransfers van 'The Citizens'. 50 miljoen euro, dat is wat de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany neertelde voor de Portugese spelmaker van AS Monaco. Silva kwam tot nu toe 18 keer in actie, maar mocht wel nog 'maar' 7 keer starten. "Wanneer je naar een nieuwe club en een nieuw land trekt, heb je altijd wat tijd nodig om je aan te passen. Engeland is een speciaal land en het voetbal is hier enorm snel en competitief. Elke match voel ik mij wat beter in mijn sas."





Fysieke veldslagen

Bernardo Silva wist op voorhand wat hij kon verwachten van de Premier League: "Elke wedstrijd is een fysieke veldslag en alle ploegen spelen met veel passie. Ik denk dat onze volgende tegenstander Huddersfield daar een perfect voorbeeld van is. Het is al veel gezegd en geschreven en het is ook waar: in Engeland heb je geen makkelijke matchen. Dat is wat de Premier League zo speciaal maakt."



De ambitie van Man City is duidelijk afgelijnd: de titel pakken. En ze zijn goed op weg om dat doel te bereiken: "We willen gewoon blijven doen wat we de voorbije drie maanden hebben gedaan: blijven winnen en onze kloof behouden of verder uitbouwen. Op het einde van het seizoen willen we dolgraag een titelfeestje bouwen met onze fans", klinkt het op de officiële website van de Engelse competitieleider.