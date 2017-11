José Mourinho trekt stevig aan de alarmbel: "Ik ben ongerust over Marouane Fellaini"

Vertrekt hij straks bij Manchester United of blijft hij alsnog, onze Marouane Fellaini? Een prangende vraag die al een tijdje in de lucht hangt op Old Trafford. José Mourinho wil onze Rode Duivel graag aan boord houden, maar is bang dat de 30-jarige middenvelder straks andere oorden opzoekt.

De transferperikelen rond 'Big Fella', ze beginnen zo stilaan de allures van een slechte soap aan te nemen. Het is algemeen geweten dat José Mourinho een grote fan is van stormram en breekijzer Fellaini, hij hoopt dan ook vurig dat het snel tot een akkoord komt tussen speler en club: "Ik hoop dat alles in orde komt want ik ben toch wat ongerust", klinkt het vandaag op de wekelijkse persconferentie van 'The Special One'.



"Het gaat hier om een discussie tussen speler en club, zelf kan ik weinig doen. Welke keuze Fellaini ook maakt, die zal ik respecteren. Het is aan hem om uit te maken waar zijn toekomst ligt. Ik kan alleen maar afwachten en hopen dat het tot een akkoord komt tussen Manchester United en Marouane." De nummer twee in de Premier League neemt het komend weekend op tegen het Brighton & Hove Albion, de ploeg van José Izquierdo en Mathew Ryan.