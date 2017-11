Is Dejaegere de vaste centrale middenvelder van de Buffalo's? "Je merkt toch dat hij hoger wil spelen, maar ik kan ze niet op elkaar stapelen"

Brecht Dejaegere was in Lokeren de onbetwiste man van de match bij AA Gent. Hij staat al enkele weken centraal op het middenveld uitstekend te spelen, maar blijft hij daar ook staan?

De geliefkoosde positie van Dejaegere is immers hoger. "Als er één mag doorschuiven in het middenveld, is hij het wel", aldus Vanderhaeghe. Hij staat toch door omstandigheden (de blessure van Neto en het feit dat Marcq geen Belg is, nvdr.) centraal op het middenveld."

Goed duo met Esiti

"Hij kan hoger spelen met een splijtende actie en assists; maar ik moet kijken naar de vorm van de ploeg en wie er rendeert op die positie. Een vinnige speler die kan voetballen en stevig staat was de goeie keuze. Hij vormt ook een goeie mix met Esiti, die voelen elkaar beter aan."

"Ik weet dat hij de ambitie heeft om hoger te spelen, maar daar willen nog drie anderen staan. Ik kan ze ook niet op elkaar stapelen, hé", gaf Vanderhaeghe laconiek aan.