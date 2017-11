Straf! Conciërge van Beerschot Wilrijk overmeestert inbreker... die tatoeage van de club droeg

Foto: © kf

Ludo Driesen, al jarenlang conciërge van Beerschot Wilrijk, kreeg deze week te maken met een schrikwekkend voorval. De man werd getroffen door een house jacking.

Driesen kon de dader van de inbraak overmeesteren, maar liep daarbij enkele schrammen op. Voorts kwam ook de politie snel ter plaats voor interventie.

"In die 45 jaar dat mijn vrouw en ik in het olympisch stadion wonen, hebben wij van alles meegemaakt betreffende inbraken, maar nooit in ons appartement. Dit zal nog lang nazinderen", laat Driesen weten.

De conciërge voegt er nog aan te dat de inbreker een tatoeage had met het logo van Beerschot.