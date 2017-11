Debat van de week: Welke clubs verrasten en welke stelden teleur in de heenronde van de Jupiler Pro League? (deel 2)

Foto: © photonews

Na 15 speeldagen kunnen we de balans opmaken van de heenronde in de Jupiler Pro League. Puur gelet op de rangschikking doet de positie van heel wat clubs de wenkbrauwen fronsen. Zowel in positieve als negatieve zin.

Heel wat ploegen presteerden onder de verwachtingen, terwijl andere ploegen dan weer boven zichzelf uitstegen. Van een positieve flow naar een negatieve flow en vice versa, het overkwam nagenoeg elke eersteklasser de voorbije 15 speeldagen. Toch kan er een duidelijke onderverdeling gemaakt worden.

Deze clubs verrasten ons in negatieve zin

KRC Genk : Momenteel zesde in de stand en na een 6 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge net op tijd bezig aan een betere periode. De laatste vijf wedstrijden hield het zelfs vijf keer de 0. De eerste keer in 2017.

Het seizoensbegin van de Limburgers was echter niet om over naar huis te schrijven. De eerste tien wedstrijden kon de club slechts twee keer winnen. Trainer Albert Stuivenberg leek de zoveelste trainer in de competitie te worden die bedankt werd voor bewezen diensten, maar Genk behield het vertrouwen in hem.

Standard : De tijd dat Sclessin voor vele clubs een onineembare vesting was, ligt al even achter ons. Trainer Sa Pinto slaagt er maar niet in zijn team op de rails te krijgen. Zowel in eigen huis als op verplaatsing gingen de Rouches vaak met de billen bloot.

Wil het meedoen voor de knikkers en dus een ticket voor play-off 1 bemachtigen, is het aangewezen dat de club de geldbuidel opentrekt komende winter. De spelerskern lijkt momenteel niet sterk genoeg om überhaupt een rol van betekenis te kunnen spelen in het titeldebat.

KV Oostende : Net als vorig seizoen een plek in de top 6 bemachtigen was het doel voor aanvang van het seizoen, maar die ambitie konden de Kustboys met vijf verliespartijen op rij in het begin al snel weer opbergen. Momenteel werd er al acht keer verloren in de competitie.

De club stond een aantal weken op de laatste plaats in de stand. Om het tij te doen keren werd trainer Yves Vanderhaeghe ontslagen en opgevolgd door assistent-trainer Adnan Custovic. Onder zijn leiding vergaat het KVO beter.

AA Gent : Ook de Buffalo’s waren lange tijd een schim van de ploeg die het de seizoenen daarvoor was onder trainer Vanhaezebrouck. Die laatste kreeg steeds minder vat op de spelersgroep en ging uiteindelijk zijn heil zoeken bij landskampioen Anderlecht.

Onder ex-KV Oostende- trainer Yves Vanderhaeghe leven enkele spelers helemaal op. Blauw-wit staat slechts op drie punten van de top zes, dus momenteel is er nog niets verloren. Dan moet het wel een beter terugronde afwerken dan de heenronde, die over heel de lijn erg matig was.

KV Mechelen : Vorig seizoen bereikte Malinwa onder coach Yannick Ferrera ei zo na play-off 1, nu staat de traditieclub voorlaatste in de stand. De samenwerking met Ferrera werd uiteindelijk beëindigd na een zoveelste teleurstellende wedstrijd.

Onder oude bekende Aleksandar Jankovic won de club meteen zijn eerste wedstrijd, maar verloor het de tweede. De club heeft nog heel wat werk voor de boeg om zich te verzekeren van het behoud in eerste klasse. Het kan daarin wel beroep doen op goudhaantje Hassane Bandé, dit seizoen al goed voor acht doelpunten.

KV Kortrijk : De club begon met 6 op 9 nog sterk aan het seizoen, maar deemsterde daarna volledig weg. Dit seizoen konden de Kerels nog maar drie keer winnen, waaronder vorige speeldag onder de nieuwe trainer Glen De Boeck.

Met enkele moeilijke wedstrijden tegen onder meer Anderlecht, Waasland-Beveren en AA Gent in het verschiet, wacht hen een moeilijke start van de terugronde.

Sporting Lokeren : Lokeren leek na de openingswedstrijd (0-4) tegen Club Brugge en twee daaropvolgende verliespartijen een vogel voor de kat. Het voetbal dat de Waaslanders op de mat brachten (of juist niet) was niet om aan te zien.

Met Peter Maes heeft het echter een trainer met veel ervaring in eigen rangen. Een revival leek ingezet, maar toch verloor het de laatste twee wedstrijden in eigen huis met zware 0-3 cijfers. Afwachten hoe de club het in de terugronde er vanaf brengt.

