Bronn over de reeks van Gent: "Dit is onze remontada"

Foto: © photonews

Leuke vaststelling voor Dylan Bronn, de nieuwkomer bij Gent staat sinds de komst van Yves Vanderhaeghe steevast in de basis op de rechtsachter. Niet zijn beste positie, maar het leverde wel al resultaten op.

"Mijn beste positie is centraal in de verdediging, maar nu sta ik rechtsback", aldus een ontspannen Bronn op de persconferentie van AA Gent. "Ik stel me er geen vragen bij, de coach geeft me vertrouwen."

Zo trekt Bronn ook vaak naar voren. "Ik hou er wel van om mee te gaan in de aanval, het is allemaal nieuw voor mij, maar het gaat beter en beter." Met AA Gent gaat het ook in stijgende lijn.

Iedereen voelt zich beter, we amuseren ons op training -Dylan Bronn

"De resultaten zijn positief. Wat er veranderd is? Misschien voelt iedereen zich beter en doet iedereen alles met een positieve ingesteldheid. Zelfs na het verlies in Charleroi bleven we positief. We amuseren ons op training, dat is belangrijk."

Zo komt Gent steeds dichter bij die top-zes. "Natuurlijk denken we dagelijks aan die top-zes, het is onze revanche, onze Remontada. Resultaten en reeksen neerzetten is het belangrijkste. We werken op training hard om daar te geraken. We willen die play-offs immers niet missen."