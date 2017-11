Europees drama dreigt voor België: 35 (!) landen doen beter qua coëfficiënt

Foto: © photonews

Net als Anderlecht woensdag tegen Bayern München kon ook Zulte Waregem donderdag niet winnen in Nice. Het Europese parcours van de Belgische clubs is momenteel desastreus. Een zware inzinking van de Europese coëfficiënt is nu al een feit.

Zulte Waregem zal na de winter al zeker niet meer te zien zijn in de Europa League. Anderlecht heeft nog een waterkans om toe te treden tot dat Europese vangnet, maar moet dan wel voor een mirakel zorgen in en tegen Celtic Glasgow.

Indien ook Anderlecht het Europese toneel voor de winter moet verlaten, blijft geen enkele Belgische ploeg over. Dat is al geleden van het seizoen 2004-2005, ruim 13 jaar geleden.

Ook de Europese coëfficiënt, die momenteel op slechts 1.800 staat, krijgt het hard te verduren. Maar liefst 35 landen presteren beter, becijferde Het Laatste Nieuws. Daarbij onder meer kleine voetballanden als Albanië, Litouwen en zelfs Liechtenstein (2.000). Na het topseizoen van vorig jaar strandde onze coëfficiënt op 12.500.