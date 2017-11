Fan van Real? Dat leverde ontslag bij Atlético op voor keepster ...

Supporter én voetbalster zijn? Het is niet altijd makkelijk. Zeker niet in Spanje, waar de derby tussen Atlético en Real Madrid intens wordt beleefd door de fans. Een keepster moest het zelfs met haar ploeg bekopen.

Sara Ezquerro was een talentvolle keepster van Atlético Madrid, die in doel stond bij het B-elftal. En dat op 17-jarige leeftijd. Maar: Ezquerro is fan van Real Madrid.

Na de winst in de Champions League in 2016 stond ze te vieren met een sjaal van Real Madrid. En uiteindelijk heeft Atlético moeten besluiten haar de deur te wijzen.

Opmerkelijk toch, want zoiets is in België echt ondenkbaar. Meerdere speelsters van Anderlecht zijn bijvoorbeeld fan van Club Brugge, zonder dat daar iemand moeilijk over doet. Gelukkig maar.