Serieuze opsteker voor teleurstellend Real Madrid: sterspeler maakt zich op voor comeback

Foto: © photonews

Real Madrid boekte dinsdagavond een klinkende zege tegen APOEL Nicosia in de Champions League. Een opsteker voor de Madrilenen, want ze kennen een wisselvallig seizoen en staan al op tien punten van eeuwige rivaal Barcelona in de Primera Division. Nu valt er nog meer goed nieuws te melden...

Gareth Bale is namelijk op de terugweg. Blessures aan de linkerkuit en -dij hielden de linkspoot twee maanden aan de kant. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 26 september, dat was tijdens de confrontatie met Borussia Dortmund in de Champions League.

De Welshman is opgenomen voor de partij tegen Malaga op zaterdagnamiddag. Of Bale daadwerkelijk in actie komt, wou real-coach Zidane nog niet prijsgeven op een persconferentie naar aanleiding van die wedstrijd: “Ik weet niet wanneer hij opnieuw zal spelen. Vandaag heeft hij meegetraind. Hij voelt zich goed, heeft geen pijn. We zullen zien wanneer hij kan terugkeren.”

Extra munitie in titelstrijd

Zidane kijkt reikhalzend uit naar de terugkomst van zijn sterspeler. Hij weet dat hij een extra wapen als Bale zal kunnen gebruiken in de inhaalrace op Barcelona voor de titel: “We weten wat hij ons kan bijbrengen. Hij is stevig, sterk, technisch heel goed en hij werkt hard. Elke wedstrijd die hij voor de club heeft gespeeld, heeft hij goede dingen getoond."