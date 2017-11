Genk-kapitein Buffel wil nog altijd beslissend zijn: "Dat was zo toen ik 22 was en dat is niet anders op mijn 35ste"

Thomas Buffel ontvangt zondag in de Cristal Arena Standard Luik. De Limburgers krijgen zo de kans om zich wat steviger in de top zes te nestelen. Buffel geniet op zijn 35ste nog altijd van matchen met dergelijke intensiteit.

Thomas Buffel mocht tegen Zulte-Waregem voor het eerst sinds september nog eens in de basis beginnen bij Racing Genk. De periode op de bank deed de West-Vlaming pijn: "Toen ik mijn contract met één seizoen verlengde wist ik wel dat ik niet altijd in de ploeg zou staan. Maar na een goede voorbereiding stond ik toch in de basis, dan is het altijd even slikken als je uit de ploeg vliegt.”

Nog niet uitgeblust

Buffel is dan ook niet van plan om rustig uit te bollen bij Racing Genk en wil blijven belangrijk zijn voor het team: "Dat was zo toen ik 22 was en dat is niet anders op mijn 35ste. Als het went om op de bank te zitten is het tijd om de schoenen aan de haak te hangen, maar dat is nog niet het geval.”

Geen favoriet

De Genkse kapitein ziet uit naar het duel van zondagavond tegen de Rouches maar kan vooraf moeilijk inschatten wie nu favoriet is: "Het zijn altijd beladen duels en daar hou ik van. De intensiteit, die is er altijd, voor de rest is het moeilijk te voorspellen welke richting de partij zal uitgaan. Het kan een gesloten match zijn, maar voor hetzelfde geld staat er na negentig minuten 4-4 op het bord.”