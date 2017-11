Gentse zomertransfer is één van de exponenten van de heropleving en laat fans verder dromen: "Ik kan nog 50 procent beter"

Foto: © photonews

AA Gent probeert vanavond zijn knappe opmars verder te zetten. Kind van de rekening moet Moeskroen worden. Daarvoor rekenen de Buffalo's op hun Oekraïnse spits Roman Yaremchuk, die de veelbelovende prestaties van de laatste weken wil bevestigen.

Roman Yaremchuk laat meer en meer zien waarom Gent in laatste instantie Coulibaly verkocht en hem haalde als vervanger. De Oekraïner begint de overgang van de Oekraïnse naar de Belgische competitie langzaam te verteren en toont potentieel.

Dat is onder meer te danken aan het strikte dieet dat de Gentenaars hem opleggen. Yaremchuk zegt in Het Nieuwsblad zich daardoor een stuk sterker te voelen: "Bij de medische tests woog ik 76 kilo en dat is te weinig, verdedigers zouden het te makkelijk hebben tegen mij. Ondertussen ben ik al zes kilo spiermassa bijgekomen. Ik volg een menu van de club en fitness dagelijks."

Gevoelige jongen

De Oekraïnse spits groeit fysiek gezien naar zijn beste niveau toe. Op het mentale aspect moet hij volgens zichzelf echter nog enkele stappen zetten: "Ik ben een gevoelige jongen en mijn prestaties zijn sterk gelinkt aan mijn psychologische toestand. Vergeet niet dat dit nog maar mijn tweede seizoen op het hoogste niveau is. Ik kan zeker nog 50 procent beter."