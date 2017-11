Hazard over ex-ploegmaat die nu het mooie weer maakt bij concurrent: "Hij is echt een fantastische aanvaller"

Zaterdag moet Chelsea naar Anfield voor de clash tegen Liverpool. Bij The Reds is Mohamed Salah dit seizoen één van de uitblinkers, iets wat ook Eden Hazard niet is ontgaan.

Afgelopen zomer maakte Mohamed Salah de overstap naar Liverpool. Een geslaagde transfer zo blijkt, want de aanvaller is met 9 doelpunten in 12 wedstrijden de topscorer van de Premier League.

Salah voelt zich duidelijk in zijn sas bij 'The Reds' en weet wekelijks het verschil te maken. Eden Hazard had hem dit veel liever bij Chelsea zien doen en betreurt het dat zijn ex-ploegmaat niet meer kansen heeft gekregen bij 'The Blues'.

"Hij is echt een top, top, topspeler", zegt Hazard tegenover Sky Sports. "Waarom hij zijn kans niet kreeg bij Chelsea? Misschien vanwege de trainer of misschien vanwege de concurrentie? Ik weet het niet. Hij heeft kwaliteit, maar in zijn periode waren er ook spelers als Willian en Oscar wat het niet makkelijk maakte voor hem."

Klaar voor de match

Hazard staat dus zaterdag tegenover zijn ex-ploegmaat en kijkt enorm hard uit naar het duel tegen Liverpool. "Salah is een fantastische aanvaller en scoort heel veel doelpunten. Het is altijd leuk om tegen een vriend te spelen, maar het gaat niet alleen om Salah. Liverpool heeft wel meerdere heel goede spelers", aldus Hazard.