Spitsentrainer voor Teodorczyk? Vanhaezebrouck twijfelt: "Die gaat niet alles oplossen"

Erwin Vandenbergh brak in Het Nieuwsblad een lans voor het gebruik van een spitsentrainer bij Anderlecht. Lukasz Teodorczyk zou er van kunnen profiteren... Maar Hein Vanhaezebrouck is nog niet helemaal gewonnen voor het idee.

Natuurlijk ging het op zijn wekelijkse persconferentie opnieuw over zijn spits, die de netten maar niet meer weet te vinden. Een spitsentrainer, zou dat geen oplossing zijn? "Ik weet nog dat Vandenbergh daar ook over begon toen Depoitre bij Gent wat kansen miste. Pas op, ik sta er voor open, maar het is niet de man die alles gaat oplossen."

"Je moet ook zien wat voor impact zo'n spitsentrainer heeft op de speler. Hij zou hem iets kunnen bijbrengen, maar ik wil daar aan toevoegen dat niet elke goeie spits die ooit bij de Rode Duivels speelde, ook een goeie spitsentrainer zou zijn."

Ik heb geen moment getwijfeld om Teodorczyk te laten staan

Want Vanhaezebrouck bleef ook 'Teo' in bescherming nemen. "Ok, hij heeft die kansen gemist, maar hij deed ook veel goeie dingen. Ik heb er bij de rust geen moment aan getwijfeld om hem te laten staan. Als hij nu niet gewerkt had voor de ploeg, dan misschien. Maar hij woog op de verdediging en hij was er bij die kansen. Je moet een speler ook de kans geven om zich te herpakken."