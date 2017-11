Topschutter Onyekuru eens in de spits zetten? "Nee, hij kan dat nog niet"

Foto: © photonews

De drie diepe spitsen van Anderlecht hebben nog geen grootse indruk gemaakt. De topschutter van paars-wit speelt evenwel op de flank. Henry Onyekuru eens in de punt uitproberen, is echter geen optie voor Hein Vanhaezebrouck.

Onyekuru scoorde al zeven goals dit seizoen en is daarmee afgetekend topschutter van de Brusselaars. "Maar nee, in het systeem met één centrale aanvaller kan hij dat niet. Ik heb dat al een paar keer geprobeerd, maar hij heeft er de feeling niet voor. Of nog niet..."

De Nigeriaan moet dus van de flank blijven komen. "Hij heeft de juiste loopbewegingen niet. Hij denkt wel dat hij het kan, maar hij weet niet goed waar hij moet lopen. Als hij op de flank speelt, komt hij wel een paar keer centraal te staan. Maar dat mag."