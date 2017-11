Het systeem met play-offs een vloek voor trainers in 1A? "De helft al ontslagen"

Foto: © photonews

De heenronde is afgesloten en wat opvalt is dat onze ploegen uit 1A al veel trainerswissels hebben doorgevoerd. Is dit te wijten aan het systeem met play-offs of was dit ook al toen er nog geen sprake was van play-offs?

Het seizoen verloopt voor veel clubs uit 1A niet zoals het zou moeten en wat heel opvallend is, is dat maar liefst 8 trainers al op straat werden gezet. De laatste in dit rijtje was Yannis Anastasiou die door Kortrijk werd vervangen door Glen De Boeck. Vorig seizoen vielen er ook al 7 trainersontslagen te noteren.

Is dit hoge aantal te wijten aan het systeem met play-offs of was dit ervoor ook al zo? Om de vergelijking te kunnen maken nemen we de statistieken van de laatste 2 seizoenen voor de invoering van de play-offs er bij. Hiervoor moeten we teruggaan naar 2007/2008 en 2008/2009.

Meer druk

Tijdens het seizoen van 2007/2008 werden er ook 7 trainers de laan uit gestuurd door hun club, terwijl dit er in het seizoen 2008/2009 6 waren. Een opmerking hierbij is dat er toen wel nog 18 teams in plaats van 16 waren in de Belgische eerste klasse.

Voordat de play-offs werden ingevoerd werden er dus ook al redelijk wat trainers ontslagen, maar nu blijkt het dan toch nog een tikkeltje erger te zijn. De reden hiervoor waarschiijnlijk is dat het systeem van de play-offs de druk op de clubs doet toenemen en er sneller paniek is.